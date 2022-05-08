Автомобілі Renault Scenic та Skoda Octavia зіткнулись на трасі «Київ-Чоп» біля міста Дубно

У лобовій аварії неподалік міста Дубно на Рівненщині загинув 56-річний водій автомобіля Skoda. За версією поліції, чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault. Внаслідок аварії загинув сам водій, також постраждали троє людей, в тому числі, чотирирічна дитина.

Аварія сталась близько 15:10 у неділю, 8 травня, у селі Панталія Дубенського району. Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, 56-річний мешканець селища Калинівка, який був за кермом автомобіля Skoda Octavia, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Renault Scenic під керуванням 37-річного мешканця Луцька.

Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці. Також травм зазнав водій та пасажири Renault. У водія діагностували відкритий перелом ноги, а у його 39-річної дружини та 4-річної доньки – множинні забої, садна та травми голови. Усіх доправили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).