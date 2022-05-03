Внаслідок зіткнення загорілась вантажівка та легковик

У селі Дібрівка неподалік Рівного сталась смертельна аварія за участю трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення загорілись легковик та вантажівка. У аварії загинула пасажирка одного з автомобілів, також повідомляють про двох потерпілих. Деталі інциденту встановлює поліція.

Повідомлення про аварію за участю чотирьох автомобілів надійшло до поліції о 09:35 в вівторок, 3 травня. Аварія сталась на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Дібрівка Рівненського району, що за 25 км від Рівного.

Внаслідок зіткнення загорівся легковик та вантажівка. За попередньою інформацією, в аварії загинула пасажирка одного із транспортних засобів.

«На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи ГУНП та відділення поліції №1 (м. Рівне) Рівненського РУП, патрульні поліцейські, офіцер громади. Рух на цій ділянці дороги ускладнений. Кількість потерпілих та усі обставини автопригоди встановлюються», – зазначають в прес-службі поліції Рівненщини.

У ДСНС Рівненщини уточнюють, що зіткнулись два легкові та один вантажний автомобіль. Внаслідок аварії вогонь повністю знищив два транспортні засоби. Також додають, що окрім загиблої пасажирки, є також двоє травмованих.