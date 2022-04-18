Аварія сталась на виїзді з селища Володимирець Вараського району

У селищі Володимирець на Рівненщині в ДТП постраждав 20-річний скутерист. На швидкості юнак в'їхав у облаштований на виїзді з селища блокпост. Внаслідок аварії він отримав травму голови, його госпіталізували у реанімацію.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у неділю, 17 квітня. На виїзді з селища Володимирець 20-річний юнак на скутері перевищив швидкість та в'їхав у блокпост.

Внаслідок зіткнення він отримав травми голови. Скутериста доправили до реанімаційного відділення лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Відомо, що юнак проживає у сусідньому від Володимирця селі Довговоля. Скутер не мав реєстрації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8,5 тис. грн.

Додамо, що за годину у селі Довговолі сталась ДТП за участі мотоцикліста. Внаслідок зіткнення з Volkswagen Caddy 24-річний мотоцикліст отримав важкі травми голови, його у стані коми доправили в реанімацію.