Травми також отримали двоє пасажирів автомобіля, їх госпіталізували

У селі Березівка на Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 45-річний водій BMW. Також травми отримали двоє пасажирів автомобіля, обох постраждалих доправили до лікарні.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, аварія сталась близько 08:00 у п'ятницю, 1 квітня. На виїзді з села Березівка до села Іванківці Корецького району 45-річний водій BMW не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у стовп.

Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Крім того, в салоні перебували іще два пасажири-односельці: у 26-річного медики діагностували політравму, розрив селезінки, перелом стегна та закриту черепно-мозкову травму, у 23-річного — переломи ключиці та передпліччя. Обох госпіталізували до лікарень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).