Внаслідок удару службовий автомобіль поліції перекинувся на дах

У ДТП, яка сталась ввечері 30 березня на околиці Рівного, травмувались троє працівників поліції різних підрозділів. Двоє з них їхали на службовому автомобілі Dacia Logan, вони патрулювали місто. Натомість поліцейський, який був за кермом BMW, у той вечір не перебував на службі. Внаслідок зіткнення автомобіль Dacia перекинувся на дах, його водій та пасажир отримали тілесні ушкодження. Травмувався також водій BMW. Деталі справи з'ясовує ДБР.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у середу, 30 березня. На перехресті вулиць Чорновола-Басівкутська-Карнаухова зіткнулись автомобілі Dacia Logan та BMW. Відео з місця події опублікували в інстаграм-пабліку «Твоє Рівне».

«До лікарні доставили трьох потерпілих. Як з’ясувалося, учасники ДТП — поліцейські із різних підрозділів. Тілесні ушкодження отримали двоє працівників поліції, які несли службу із забезпечення правопорядку в обласному центрі: водій і пасажир службового авто Dacia, яке від удару перекинулося. Травмувався і кермувальник BMW – поліцейський перебував поза службою», – йдеться у повідомленні.

Наразі обставини аварії розслідують слідчі Державного бюро розслідувань.