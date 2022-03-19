Внаслідок отриманих травм 24-річний мотоцикліст загинув на місці

Внаслідок зіткнення з придорожнім деревом на Рівненщині загинув 24-річний мотоцикліст. Водій не впорався з керуванням та з'їхав з проїжджої частини неподалік села Остки. Внаслідок ДТП він загинув на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 18:20 у п'ятницю, 18 березня. На автодорозі між селами Остки та Сновидовичі колишнього Рокитнівського району водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у придорожнє дерево.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув. Його особу встановили, чоловікові було 24 роки. Відомо, що він проживав у селі Остки.

«Поліцейські наголошують: бережіть життя і дотримуйтесь Правил дорожнього руху. Безпека на дорозі залежить від кожного із нас», – додають в поліції.