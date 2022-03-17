Водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у кювет

На Тернопільщині внаслідок зіткнення з деревом загинув водій BMW та один пасажир. Ще одного потерпілого госпіталізували. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, аварія сталась у четвер, 17 березня, на дорозі між селами Красне та Вікно Чортківського району.

Слідчі попередньо встановили, що водій автомобіля BMW, не впоравшись з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі. В результаті отриманих травм водій та один пасажир загинули. Ще одного потерпілого медики доправили до лікарні.

Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричило смерть).