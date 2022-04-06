Хлопець їхав на мотоциклі без захисного шолому

У селі Чудель на Рівненщині 42-річний водій ВАЗ спричинив аварію, внаслідок якої загинув 19-річний юнак. Поліцейські встановили, що під час повороту водій автомобіля не надав перевагу мотоциклісту. Внаслідок зіткнення юнак, який був без шолому, загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, аварія сталась близько 12:10 у середу, 6 квітня. В селі Чудель Сарненського району водій ВАЗ-2109, виїжджаючи на перехрестя рівнозначних доріг, під час повороту праворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклістом.

Внаслідок зіткнення 19-річний мотоцикліст, який був без мотошолому, загинув на місці. Відомо, що юнак проживав у селі Чудель.

За результатами медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння, водій автомобіля був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрані також біологічні зразки. Мотоцикл і автомобіль вилучила поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.