На трасі «Київ-Чоп» зіткнулись чотири автомобілі, але найбільше постраждав легковик Chevrolet Aveo

Рівненський суд призначив 7,5 років тюрми 27-річному водієві вантажівки з Вінничини, який у червні 2020 року спричинив на трасі «Київ-Чоп» аварію з чотирма загиблими. Внаслідок ДТП загинули троє дорослих та трирічна дитина. Слідчі встановили, що винуватцем зіткнення був водій вантажівки, який вирішив обігнати автомобілі, що їхали попереду.

Про вирок Рівненського районного суду прес-служба прокуратури області повідомила у понеділок, 4 квітня. У суді прокурор довів, що у червні 2020 року на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Вересневе, водій вантажного автомобіля почав обгін, порушуючи ПДР та не переконавшись в безпечності такого маневру.

«На зустрічній смузі він спричинив зіткнення з автомобілем Audi A6, а потім з Chevrolet Aveo. Audi A6 від удару відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із автомобілем ЗАЗ 11026, а Chevrolet Aveo після зіткнення з вантажівкою злетів у кювет», – йдеться у повідомленні.

В аварії загинули четверо людей – водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo: 49-річний житель Волинської області, його 44-річна дружина, і їхній трирічний онук із Житомира. Також у ДТП травмувався 44-річний водій автомобіля Audi А6.

Рівненський районний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб) та призначив йому 7 років та 6 місяців тюрми з позбавленням права керувати транспортом протягом трьох років. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді.