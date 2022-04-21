Четверо осіб постраждали у потрійній ДТП на Рівненщині
На трасі «Київ-Чоп» зіткнулись автомобілі Land Rover, Citroen Jumper та Skoda Rapid
На Рівненщині сталась аварія за участю трьох автомобілів: Land Rover, Citroen Jumper та Skoda Rapid. Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей. Поліція з'ясовує обставини аварії.
Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 16:00 у четвер, 21 квітня, на трасі «Київ-Чоп» у селі Крилів Дубенського району.
«Попередньо відомо, що водій Land Rover на смузі зустрічного руху допустив зіткнення із автомобілем Skoda Rapid, який від удару зіткнувся із Citroen Jumper», – зазначають у поліції.
Попередньо відомо про чотирьох потерпілих. У якому вони стані, наразі не повідомляють. Поліція з'ясовує деталі інциденту, більше інформації повідомлять згодом. Також мешканців області попереджають про ускладнений рух цією ділянкою траси.
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