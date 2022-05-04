Поліції поки не вдалось ідентифікувати трьох загиблих людей

У масштабній автокатастрофі неподалік міста Радивилів на Рівненщині загинули 26 осіб. Майже всі загиблі – пасажири рейсового автобуса, що їхав з Харкова в Польщу. Поліція та судмедексперти встановлюють особи загиблих, досі не вдалось ідентифікувати трьох осіб.

Зазначимо, що аварія сталась ввечері 3 травня на трасі «Київ-Чоп». Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати автомобіль, втім, він зіткнувся з бензовозом. Від удару бензовоз також виїхав на зустрічну, де зіткнувся з рейсовим автобусом. Транспортні засоби з'їхали у кювет і загорілись.

Станом на ранок 4 травня поліцейські, рятувальники та судмедексперти вже завершують огляд місця аварії. За їхніми підрахунками, загалом у автокатастрофі загинули 26 людей: з них 24 пасажири автобуса, його водій, а також водій Mercedes, який спричинив ДТП. Також травми різного ступеня важкості отримали 12 людей, серед них 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Загалом на момент ДТП в рейсовому автобусі перебували 35 пасажирів. Ще один пасажир мав сідати в Бродах, а другий водій – у Львові. Вік пасажирів був різний: наймолодшому з них у травні мало виповнитись 18 років, найстаршому було 69 років. Усі вони з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Як розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, попередньо відомо, що 23 пасажири сіли в автобус у Києві, п'ятеро – у Житомирі, двоє – у Новограді-Волинському, ще п'ятеро – у Рівному.

Для родичів постраждалих в аварії запустили спеціальну телефонну лінію 067 675 42 92, за якою вони можуть дізнатись більш детальну інформацію.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель). У прес-службі прокуратури зазначають, що до розслідування справи залучили найдосвідченіших прокурорів та слідчих.