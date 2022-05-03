Внаслідок зіткнення усі три транспортні засоби загорілися

Неподалік села Ситне на Рівненщині зіткнулись бензовоз, автобус та легковик. Попередньо відомо про 16 загиблих та 12 травмованих. Рух цією ділянкою траси «Київ-Чоп» повністю перекритий. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що, за попередніми даними, у ДТП потрапив рейсовий мікроавтобус «Харків–Зґожелець».

Смертельна аварія сталась близько 19:20 у вівторок, 3 травня. На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району зіткнулись бензовоз, маршрутний автобус та легковик. Внаслідок аварії транспортні засоби загорілися.

За попередньою інформацією, загинули 16 осіб. Спершу було відомо про ще шістьох травмованих, однак станом на 22:30 їх кількість зросла до 12.

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«На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП. Рух автородорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрито повністю», – повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

На місце інциденту особисто виїхав і голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, за його інформацією, у ДТП потрапив рейсовий мікроавтобус «Харків–Зґожелець».

а трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус (ймовірно маршрут «Харків-Зґожелець»). «За попередньою інформацією, 16 загиблих. Точна кількість встановлюється. Також 12 постраждалих. Їх доставили в лікарні міст Дубно (сімох) і Радивилів (п'ятьох). На місці події працюють сім бригад швидкої допомоги, сім патрульних екіпажів, сім одиниць техніки і 44 працівники ДСНС. Також працює криміналістична лабораторія ГУНП і працівники прокуратури», – повідомив Віталій Коваль.

Станом на 22:30, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Патрульні поліцейські організували об‘їзд цієї ділянки зі сторони Рівного та Львова.