Незабаром правоохоронця повинні відсторонити від посади

Слідчі затримали поліцейського з міста Сарни, який вимагав від місцевого мешканця 500 доларів хабара. За цю суму він начебто мав відтермінувати мобілізацію до ЗСУ. Чоловіка затримали на гарячому, під час отримання вказаної суми. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Про затримання стало відомо у четвер, 16 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За версією слідства, правоохоронець вимагав у мешканця Сарненського району 500 доларів за вирішення питання про відтермінування проведення мобілізації до ЗСУ.

«Поліцейського затримали 15 червня у Сарнах, після того, як він отримав 18 тис. грн хабара. Мічені купюри, передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові інкримінують порушеннч ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.