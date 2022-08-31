Чоловіка затримали працівники Державного бюро розслідувань на стоянці біля магазину «Норма»

Поліцейському з Сарн призначили 17 тис. грн штрафу за отримання хабара від військовозобов'язаного чоловіка. Правоохоронець за 500 доларів обіцяв вирішити питання з мобілізацією до війська. Після отримання грошей його затримали працівники ДБР. Згодом поліцейський уклав угоду про визнання винуватості, тож отримав лише мінімальний штраф. Водночас його звільнили з поліції та на рік заборонили працювати в правоохоронних органах.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, чоловік працював дільничим офіцером поліції відділу превенції Сарненського райвідділу поліції. 14 червня він повідомив місцевому мешканцю, який перебував на військовому обліку, про те, що необхідно прийти до військкомату для мобілізації. Водночас він зазначив, що може вирішити питання з призовом за 500 доларів. Чоловіки домовились про зустріч наступного дня.

Хабар він отримав 15 червня в Сарнах на стоянці біля магазину. Після цього його затримали працівники Державного Бюро розслідувань. Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою), санкція якої передбачає як мінумум 17 тис. грн штрафу, а як максимум до чотирьох років ув'язнення.

За місяць після затримання поліцейський підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тетяна Ведяніна цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним та призначили йому мінімальне покарання: 17 тис. грн штрафу. Крім того, йому на рік заборонили обіймати посади в правоохоронних органах. Судячи з інформації у вироку, з поліції його вже звільнили, оскільки зазначено, що станом на 25 серпня він ніде не працює.

500 доларів хабара повернуть в ДБР. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.