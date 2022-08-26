У суді Богдан Кир'янчук категорично заперечував провину. Він зазначив, що безплатно консультував вступників

Суд виправдав викладача Рівненського державного гуманітарного університету Богдана Кир'янчука у справі про отримання 2 тис. доларів хабара. Як вважало слідство, у 2017 році чоловік за цю суму обіцяв посприяти двом вступникам у зарахуванні на державну форму навчання. Втім, чоловік категорично заперечував свою провину. Врешті суд дійшов до висновку, що проти викладача вчинили провокацію правоохоронці, тому повністю його виправдав.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, інцидент стався ще в липні 2017 року. За версією слідства, професор Богдан Кир'янчук взяв по 1 тис. доларів від двох абітурієнтів, які хотіли вступити на факультет філології та української мови РДГУ на державну форму навчання. Одразу після отримання грошей у рівненському кафе чоловіка затримала поліція.

Спершу справу кваліфікували за ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди службовою особою), але згодом її перекваліфікували на ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Підставою стало те, що викладач не входив до приймальної комісії, тому не міг впливати на її рішення. І, крім того, на спеціальності, за яку платили абітурієнти, не було державних місць, тож викладач заволодів чужими грошима обманним шляхом.

Допитаний у суді Богдан Кир'янчук своєї провини не визнав і пояснив, що він лише двічі безплатно консультував вступників. «Хтось з даних осіб нав'язав пропозицію отримати «дві штуки». Що то мали бути грошові кошти в доларах США, він навіть подумати не міг. Вказані особи поклали дані грошові кошти у пакет, що був у нього при собі. В подальшому всі стали розходитися, і в цей час він був затриманий працівниками поліції», – розповів свою версію подій Богдан Кир'янчук.

У суді свідчили й двоє вступників. Вони розповіли, що на вступні іспити так і не прийшли, бо передумали вступати.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, дійшов до висновку, що правоохоронці спровокували Богдана Кир'янчука отримати хабар. Зокрема, абітурієнти вийшли на викладача через спільного знайомого, ім'я якого так і не встановило слідство. За версією суду, це міг бути працівник правоохоронного органу.

«Суд приходить до переконання, що фактичні дії працівників правоохоронного органу, спрямовані на викриття [Богдана Кир'янчука] в нібито отриманні ним неправомірної вигоди із залученням невстановленої особи носили провокативний характер. Детальний аналіз матеріалів досудового розслідування та судового розгляду свідчить, що обвинувачений опинився в ситуації, коли до вчинення кримінального правопорушення його підштовхували працівники держави, покликані не допускати вчинення кримінальних правопорушень», – йдеться у вироку.

Тож суддя Євгеній Сидорук визнав Богдана Кир'янчука невинуватим у цій справі. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.