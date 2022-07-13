2,5 тис. грн хабара, які чоловік пропонував поліцейському, вилучили в дохід держави

Корецький райсуд призначив 17 тис. грн штрафу мешканцю Рівненщини, який приїхав п'яним на допит у поліції і намагався дати хабар. На нього склали адмінпротокол за п'яну їзду, втім, порушник хотів уникнути відповідальності. Перебуваючи у відділку, він запропонував заступнику начальника 2,5 тис. грн. Грошей ніхто не взяв, а щодо інциденту розпочали слідство. Згодом чоловік уклав угоду про винуватість і погодився на призначений штраф.

Інцидент стався зранку 15 червня у місті Корець на Рівненщині. Олександр Ящук приїхав у місцеве відділення поліції через справу про бійку, яка сталась декількома днями раніше. Щоправда, приїхав він у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), санкція якої передбачає 17 тис. грн штрафу.

Однак чоловік захотів уникнути відповідальності. Перебуваючи у кабінеті заступника начальника, він запропонував йому 2,5 тис. грн хабара, на що отримав відмову. Після цього чоловік зробив другу спробу і поклав на стіл гроші, йдеться у вироку Корецького райсуду.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дії порушника кваліфікували за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). У липні обвинувачений уклав угоду про винуватість з прокурором, в якій погодився на призначене покарання та не заперечував провину.

Суддя Наталія Загородько цю угоду затвердила. Відтак чоловікові призначили 17 тис. грн штрафу. Хабар постановили конфіскувати в дохід держави.