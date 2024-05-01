На зростання показників вплинув альтернативний морський коридор, страхування кораблів та покращення логістики між країнами

У квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції та перевершила довоєнні показники. Загальний обсяг експорту у квітні склав понад 13 млн тонн, повідомила у середу, 1 травня, міністерка економіки Юлія Свириденко.

«За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже важлива складова нашої політики “Зроблено в Україні”», – повідомила міністерка економіки.

Юлія Свириденко пояснила, що на зростання експортних показників вплинуло відкриття нового морського коридору влітку 2023 року, після того, як роботу «зернового коридору» остаточно заблокувала Росія. Зокрема, альтернативний шлях дозволяє експортувати зерно та метал.

Крім того, підтримку та розвиток експортного потенціалу забезпечує програма страхування цивільних суден UNITY, які запровадив британський уряд спільно з партнерами. Також на зростання експорту вплинули розширення пропускної здатності між Молдовою та Румунією – зокрема, через покращення умов транспортування українських вантажів залізницею до дунайських портів.

До слова, у лютому 2024 року міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна планує відкрити новий експортний маршрут Дунаєм. Додатковий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. У міністерстві інфраструктури зазначили, що Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для експортних вантажів.