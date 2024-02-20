Для експорту через Дунай Українське Дунайське пароплавство побудувало другу великотоннажну баржу SLG

Україна планує відкрити додатковий річковий маршрут через Дунай. Рішення зумовлене тривалою блокадою сухопутного кордону польськими протестувальниками, повідомило у вівторок, 20 лютого, агентство Bloomberg із посиланням на коментар міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Додатковий маршрут через румунський річковий кордон покликаний збільшити експорт зерна та українського збіжжя до довоєнного рівня. Наразі Україна не може вийти на такі показники через блокування кордонів з боку польських фермерів, які 20 лютого повністю заблокували рух у низці пунктів пропуску з Україною.

«У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення по верхньому Дунаю, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон», – повідомив Олександр Кубраков.

Додатковий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. У міністерстві інфраструктури зазначили, що Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для експортних вантажів.

Олександр Кубраков повідомив, що обсяги поставок через Дунай становлять від 1,2 до 1,8 млн тонн на місяць. Портовий експорт з України займає переважну більшість у доставці збіжжя – 83% експорту зерна припадає на морські та річкові коридори. Попри те, що на залізницю та вантажні перевезення припадає всього 16% експорту збіжжя, через блокування кордону поляками експорт впав з 1,3 млн тонн у 2022 році до 300 тис. тонн зерна у 2024 році.

На думку міністра інфраструктури, експорт з України не загрожує польським аграріям, оскільки країна експортує не тільки аграрну продукцію, але й автозапчастини. Крім того, велику частину експорту складають продукти переробки, які їдуть транзитом через Польщу. Попри це, блокада кордону завдає мільярдних збитків для економіки України та ЄС.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники повністю заблокували кордони, припинивши пропускати автобуси і легкові авто у трьох пунктах пропуску. Згодом польські протестувальники заявили про послаблення обмежень руху на кордоні з Україною у двох КПП, проте не пропускають більшість вантажівок зі збіжжям.