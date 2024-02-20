20 лютого в обох напрямках повністю заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині»

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники заявили про жорсткіші обмеження руху на кордоні з Україною – у трьох пунктах пропуску не пропускають легкові авто та пасажирські автобуси. Про це повідомили українські прикордонники.

Як вказано у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники розпочали більш жорстко блокувати рух на кордоні з Україною. Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів.

Зокрема, в рамках акції протесту польських фермерів, в обох напрямках повністю заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині». Термін завершення такого блокування невідомий.

«Долгобичув – Угринів»: біля пункту пропуску протестувальники озвучили намір перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

«Зосін – Устилуг»: із 13:00 по 16:00 за київським часом, протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.

«Гребенне – Рава-Руська»: протестувальники з 13:00 (за київським часом) 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

«Корчова – Краківець»: до 21:00 (за київським часом) 20 лютого протестувальники планують блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в двох напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

«Дорогуськ – Ягодин»: до 19:00 за київським часом організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обох напрямках.

Нагадаємо, від листопада 2023 року поляки почали блокувати кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Польські політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.