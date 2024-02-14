Українофоб і проросійський польський політик Анджей Запаловський на заблокованому кордоні в Медиці

Про свою участь у протестах фермерів на кордоні з Україною повідомив депутат Сейму від скандальної партії «Конфедерація», українофоб Анджей Запаловський [Andrzej Zapałowski]. Відповідний допис Запаловський опублікував у Facebook у понеділок, 12 лютого.

«У Медиці я майже на кожному протесті. Це наша спільна справа!», – написав Запаловський.

Як писав раніше ZAXID.NET, 58-річний Анжей Запаловський – польський історик і політик, відомий своїми українофобськими і проросійськими заявами. Його політична кар’єра почалась тоді, коли він як член партії LPR потрапив до Європарламенту. Під час виборів був уповноваженим окружного виборчого комітету ще одного українофоба Ґжеґожа Брауна, відомого численними скандалами.

2008 року європосол Анжей Запаловський закликав керівництво Підкарпатського воєводства провести інвентаризацію українських меморіалів і демонтувати ті, які встановлені без погоджень.

У 2010 році за рекомендацією російської організації CIS-EMO Анджей Запаловський був спостерігачем на виборах президента України. Він регулярно дописував у російські інтернет-видання як «об’єктивний західний аналітик», виступав на конференціях поруч із кремлівськими істориками.

У час політичного напруження між поляками та українцями 2016 року у прикордонних районах Запаловський зареєстрував петицію в адміністрації Підкарпатського воєводства з пропозицією звести стіну на кордоні з Україною. Цю ідею підтримало перемишльське відділення Товариства сибіряків.

Запаловський активно висвітлював події і радів, коли вандали замінили пам’ятні таблиці на могилах українських вояків на цвинтарі у Пікуличах, назвавши їх «бандерівськими бандитами, звірячими катами, убивцями польських жінок та дітей». Водночас звинувачував українців у нищенні пам’ятників полякам.

Від жовтня 2023 року він є депутатом Сейму від скандальної партії «Конфедерація».

Нагадаємо, саме 41-річний представник «Конфедерації» Рафал Меклер є ініціатором блокади кордону. Це підприємець з Любліна, який з 2013 року займається міжнародними перевезеннями, зокрема, до Росії та Білорусі. Протест польських фермерів розпочався з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. На 20 лютого польські фермери анонсували блокаду усіх прикордонних пунктів пропуску з Україною, а також підʼїздів до залізничних станцій і морських портів. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.