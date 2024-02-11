Протестувальники висипали частину зерна з трьох вантажівок

У неділю, 11 лютого, польські фермери, які продовжують протести на кордоні з Україною, зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою, повідомили у поліції низці польських ЗМІ.

Інцидент стався приблизно об 11:30 на дорозі №12 до КПП «Дорогуськ», де тривають протести польських фермерів проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Протестувальники затримали на в’їзді три вантажівки, заповнених зерном, якими керували українці.

«До Польщі після оформлення в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України», – повідомила комісарка поліції у Хелмі Ева Чиж.

Комісарка додала, що під час події не відбулося жодної небезпечної ситуації чи бійки. Польський портал farmer.pl повідомив, що фермери відібрали проби висипаного зерна та нібито мали надати їх на перевірку на вміст заборонених речовин.

Водночас портал повідомив, що на тлі дій польських протестувальників українські водії починають висловлювати незадоволення – кілька десятків українців намагалася прорвати блокаду поляків. Ситуація у пункті пропуску станом на 17:00 залишається напруженою.

Ukraińscy kierowcy stracili cierpliwość- chcieli rozbić blokadę rolników. Napięcie jest ogromne, ale policja zabezpiecza całe zdarzenie@farmer_pl pic.twitter.com/j1cGDfXO6Q — Monika Chlebosz (@ChleboszMonika) February 11, 2024

Наразі правоохоронці з’ясовують подробиці події та вилучають докази, щоб провести кримінально-правову експертизу, встановлюють особи тих, хто відкривав українські вантажівки. Водночас польські правоохоронці повідомили, що українці не складали заяв до поліції на протестувальників.

Польські фермери розкидали українське зерно та нібито взяли його на проби для виявлення небезпечних речовин

Тим часом поблизу українських вантажівок, з яких висипали зерно, польські протестувальники насипають землю та шини, щоб перешкодити проїзду. У землю поляки встромили кілька прапорів ЄС.

Sytuacja na granicy polsko- ukraińskiej pic.twitter.com/1yrqyJbzZV — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 11, 2024

Нагадаємо, 9 лютого через рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року, польські фермери відновили блокаду кордону з Україною у трьох пунктах пропуску («Медика – Шегині», «Рава-Руська – Хребенне» і «Дорогуськ – Ягодин»), які розпочалися ще у листопаді 2023 року. 12 лютого поляки пообіцяли заблокувати ще два КПП – «Угринів – Долгобичув» і «Зосин – Устилуг» з польської сторони кордону.

Фермери пообіцяли, що акція протесту триватиме 30 днів, до 9 березня. У Дорогуську, де протестувальники висипали українське зерно, черга вантажівок сягнула понад 25 км.

10 лютого протестувальники відновили рух вантажівок у пункті пропуску «Медика – Шегині», який блокували всього один день. У ДПСУ повідомили, що наразі це єдиний з раніше заблокованих КПП, через який можна здійснювати проїзд на вантажівках.