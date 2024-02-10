Протестувальники продовжують блокувати ще два КПП

У суботу, 10 лютого, польські фермери, які страйкували на кордоні з Україною, розблокували рух вантажівок у КПП «Медика – Шегині». Інші пункти пропуску наразі залишаються заблокованими, повідомив ZAXID.NET начальник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.

У прес-службі ДПСУ повідомили, що польські мітингарі припинили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» приблизно об 11:30. Роман Павленко у коментарі ZAXID.NET зазначив, що пункт пропуску на короткий час розблокували також рано вранці 10 лютого, проте згодом мітингарі продовжили блокаду.

«Наразі рух розблоковано тільки у КПП “Медика – Шегині”. На інших пунктах пропуску ситуація незрозуміла. Чекаємо», – повідомив Роман Павленко.

Зазначимо, наразі польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску «Рава-Руська – Хребенне» і «Дорогуськ – Ягодин». Водночас мітингарі планують з 12 лютого поширити свій страйк на пункти пропуску «Угринів – Долгобичув» і «Зосин – Устилуг» з польської сторони кордону.

За даними ДПСУ, станом на 13:00 на в’їзд до України очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспорту відбувається в обох напрямках у звичайному режимі.

Нагадаємо, напередодні, 9 лютого, польські фермери відновили блокаду кордону з Україною у трьох пунктах пропуску, які розпочалися ще у листопаді2023 року. Лише у січні страйкарі після перемовин з новообраним урядом домовилися щодо припинення протестів на кордоні з Україною та розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Водночас польські фермери пообіцяли продовжити протести.

31 січня Єврокомісія запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів. Після цього поляки анонсували нові протести.