У п’ятницю, 2 лютого, фермери із польської профспілки «Солідарність» анонсували загальний страйк, з перекриттям доріг та блокуванням КП на кордоні з Україною. Вони пояснюють це рішенням Єврокомісії, яка запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. Про це повідомляє радіо RMF24.

Представники профспілки заявили, що «позиція Брюсселя є неприйнятною для всієї аграрної спільноти», та звинуватили польську владу в пасивності. Одним із лідерів аграрної «Солідарності» є Роберт Телус, колишній міністр сільського господарства в уряді партії ПіС.

«Це не залишає нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк», – зазначили представники профспілки «Солідарність».

Наразі планується, що через тиждень, 9 лютого, о 10:00, будуть заблоковані всі прикордонні переходи з Україною. Крім того, в деяких воєводствах мають розпочатися тимчасові перекриття доріг – з 9 лютого до 10 березня.

«Польський уряд повинен мати чіткий план сільськогосподарського виробництва, рентабельності виробництва, реконструкції польської переробки та польської торгівлі», – наголошують фермери та заявляють, що боротимуться за це «до кінця».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали акції протесту поблизу автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Це спричинило величезні черги на кордоні, та завдало українскій економіці значних збиитків. Серед іншого, страйкарі вимагали повернути українським перевізникам дозволи і посилити для іноземних перевізників правила перевезень.

Лише 16 січня польські фермери після перемовин з новообраним урядом домовилися щодо припинення протестів на кордоні з Україною. Того ж дня страйкарі розблокували усі пункти пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Гребенне – Рава-Руська», «Краківець – Корчова» та «Медика – Шегині».

Наступного ж дня Єврокомісія відхилила прохання міністрів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини повернути митні збори на імпорт українського зерна. У 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.