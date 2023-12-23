23 грудня польські фермери призупинили блокаду пункту пропуску «Шегині – Медика»

Вранці у суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили блокаду пункту пропуску «Шегині – Медика». Про це повідомив віце-міністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

Як зазначає віце-міністр, польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв: дотації на закупівлю кукурудзи; збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року; продовження кредитів ліквідності. Колодзейчак пообіцяв після нового року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

За словами Міхала Колодзейчака він зустрівся з протестувальниками разом із міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським.

За даними RFM24, організатор протесту Роман Кондров заявив, що протест буде призупинено з неділі, 24 грудня, до 2 або 3 січня. Він повідомив, що якщо він отримає письмову заяву від прем'єр-міністра про виконання їхніх вимог, акцію протесту, ймовірно, не відновлять.

На прес-конференції Чеслав Сєкерський повідомив, що вимоги поляків будуть виконані, але для цього потрібен час. Він додав, що на виконання деяких вимог, зокрема, передбачені гроші у державному бюджеті, що зараз опрацьовується.

Нагадаємо, що поляки почали блокувати пункт пропуску «Шегині – Медика» із 23 листопада. Він став четвертим заблокованим пунктом пропуску на польсько-українському кордоні.