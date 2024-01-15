Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина написали скаргу до Єврокомісії

Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина вимагають повернути мито на імпорт українського зерна. Міністри сільського господарства цих країн надіслали лист із вимогами до Єврокомісії. Вони вважають, що дешевша сільськогосподарська продукція з України поглинає їхні експортні ринки. Про це у понеділок, 15 січня, повідомило Reuters.

За словами міністрів, українські фермери здешевлюють експорт зерна, і це виштовхує фермерів ЄС з їхніх традиційних експортних ринків. Міністри країн, що звернулись до Єврокомісії зазначили, що виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що, за їх словами, є ключовим для безпеки харчових продуктів у Європі та стратегічного суверенітету ЄС. Скарги були адресовані єврокомісару з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

«Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки держав-членів, які межують з Україною, і водночас допоможуть їм використати їхній експортний потенціал у повній мірі. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію», – йдеться у повідомленні.

Міністри країн також заявили, що фермери Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини «зазнали значних збитків» після того, як ЄС у 2023 році призупинив квоти на імпорт та мито на зерно з України. Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчий орган блоку, перевірити українські виробничі інструкції на відповідність до стандартів Євросоюзу.

Нагадаємо, польський єврокомісар Януш Войцеховський вимагає ввести обмеження на імпорт української продукції: птиці та цукру, зокрема. Відповідного листа він направив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віце-президенту Єврокомісії з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу. На його думку, імпорт цієї продукції з України стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.