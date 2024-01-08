Польський єврокомісар Януш Войцеховський

Польський єврокомісар Януш Войцеховський вимагає ввести обмеження на імпорт української продукції: птиці та цукру, зокрема. Про свої вимоги щодо проекту нового регламенту, який готує Єврокомісія, він написав у листі до голови Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віце-президенту Єврокомісії з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу. Як повідомили журналісти RMF FM у понеділок, 8 січня, Януш Войцеховський не підтримає постанову, якщо його пропозиції не будуть враховані.

«Продовження торговельних пільг для України, передбачених регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, може призвести до чергової кризи надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з цієї країни», – пише у своєму листі єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Януш Войцеховський пропонує включити в нову постанову захисні положення, подібні до тих, які ЄС вже застосувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Польський комісар також вимагає кількісних обмежень на цукор і птицю. На його думку, імпорт цієї продукції з України стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

«Продовження торговельних привілеїв для України, які містяться в регламенті ЄС, термін дії якого закінчується цього року, без захисних застережень і кількісних обмежень загрожує спричинити ще одну кризу надлишку імпортної сільськогосподарської продукції з України», – цитують лист Януша Войцеховського журналісти RMF FM.

Комісар пише, що ЄС «має переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість». У нинішній ситуації він звинувачує Росію, яка блокує Чорне море та витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

Комісар повторює свою пропозицію підтримувати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно транспортувалося б на ринки Африки чи Азії.

До слова, як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, протягом п’яти місяців через зерновий український коридор експортували майже 15 млн тонн вантажів. З них 10 млн тонн – продукція українських аграріїв.