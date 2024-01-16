Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Польські страйкарі завершили акції протесту біля всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як повідомили у Державній прикордонній службі у вівторок, 16 січня, пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», який залишався останнім заблокованим, відновив роботу.

Прикордонна варта Республіки Польщі сповістила українських колег про те, що о 20:00 (за київським часом) польські страйкарі завершили акції протесту на кордоні з Україною.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

Раніше цього ж дня стало відомо, що уряд Польщі домовився із перевізниками, які тривалий час протестували на території країни, про припинення страйків. Сторони досягли згоди щодо «певних умов», повідомив у суботу, 16 січня, організатор протестувальників з польського Комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаш Борковський.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що міністерство підписало угоду з протестувальниками щодо блокади польсько-українського кордону. З 17 січня по 1 березня 2024 року припиняться протести.

О 15:35 16 січня польські протестувальники вже розблокували пункт пропуску «Корчова – Краківець», повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Пізніше стало відомо, що пункт пропуску «Гребенне – Рава-Руська» також повноцінно відновив свою роботу, а о 20:00 польські страйкарі припинили блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Нагадаємо, польські перевізники із 6 листопада 2023 року із перервами блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.