Фермери блокують КПП на кордоні з Україною вже вдруге за два дні

Румунські фермери, які продовжують протести на території країни, знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», який розташований навпроти українського КПП «Порубне». Про це повідомили у неділю, 14 січня, у прес-службі ДПСУ.

Наразі точні причини, чому фермери заблокували КПП, невідомі. Водночас румунські ЗМІ повідомляють, що у країні п’ятий день тривають масштабні протести аграріїв.

«Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску “Сірет”, що знаходиться навпроти українського пункту пропуску “Порубне”», – повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За даними ДПСУ, оформлення усіх видів транспорту з боку українського кордону здійснюється за встановленим порядком. Також працює пропуск пішоходів.

Нагадаємо, вперше румунські фермери заблокували КПП «Сірет» у суботу, 13 січня. Блокування руху вантажівок тривало з 15:30 по 21:30. Офіційних заяв про причини перекриття пунктів пропуску не оголошувалося, проте у Румунії тривають фермерські протести, пов’язані з вимогами до уряду.

12 січня між протестувальниками та міністрами Румунії відбулися перемовини, в результаті яких прем’єр-міністр Марсель Чолаку заявив про погрози та абсурдні вимоги від фермерів, покинувши дискусію. Зокрема, за його словами, протестувальники просили уряд отримувати бензин і дизель безкоштовно, «як у Венесуелі». Серед інших вимог:

скасування контролю перевізників на митниці;

припинення зважування вантажівок;

скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів;

скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства;

скасування регулярних перевірок технічного огляду для власників тракторів.

Румунський уряд був приголомшений вимогами протестувальників та назвав їх абсурдними. Перемовини щодо домовленостей між румунською владою та фермерами тривають.