Скільки триватиме блокування руху, наразі невідомо

У суботу, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», який розташований навпроти українського КПП «Порубне». Про це о 17:13 повідомила прес-служба Держприкордонслужби. А вже о 21:55 українські прикордонники повідомили, що рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет – Порубне» відновлено.

«Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Наразі у нас немає інформації від румунської сторони», – повідомив ZAXID.NET речник ДПСУ Андрій Демченко.

Блокування кордону може бути пов’язане з протестами аграріїв, які тривають четвертий день поспіль у різних куточках країни. Одна з причин таких протестів – ввезення зерна з України, йдеться у вимогах Клубу румунських фермерів, які цитує MyCTA.

У Держприкордонслужбі уточнили, що наразі значної черги з вантажівок у напрямку України немає, водночас можуть бути ускладнення в обох напрямках руху. Наразі на виїзд з України згідно з даними «Є-черги», зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск пасажирських автобусів, легкових авто та пішоходів через КПП «Сірет – Порубне» відбувається у звичному режимі.

Зазначимо, з 9 січня румунські фермери протестують проти рішень румунського міністерства агрополітики та блокують дороги у різних регіонах країни через кризу в аграрному секторі. Аграрії вимагали інформації щодо рішень про кредитування та просили призупинити податкові зобов’язання, якщо зіткнулися з фінансовими труднощами.

Ще однією з вимог румунських фермерів є припинення ввезення до Румунії українського зерна. Також румунські фермери хочуть отримати компенсації внаслідок «значної дестабілізації ринку зерна, спричиненої імпортом дешевого зерна з України, яке не відповідає стандартам ЄС і може поставити під загрозу продовольчу безпеку, а також через транзит українського зерна та насіння олійних культур».

Загалом фермери висунули 14 пропозицій уряду та продовжують блокувати дороги. Зокрема, вантажівки стоять поблизу Бухареста, Сучави та Афумаці. Також протести відбуваються в місті Тімішоари.

За даними румунського видання Digi24, у п’ятницю, 12 січня, між протестувальниками та міністрами Румунії відбулися перемовини, в результаті яких прем’єр-міністр Марсель Чолаку заявив про погрози та абсурдні вимоги від фермерів, покинувши дискусію. Зокрема, за його словами, протестувальники просили уряд отримувати бензин і дизель безкоштовно, «як у Венесуелі». Фермери пояснили таку вимогу нібито тим, що Румунія сама виробляє нафту.

Окрім того, на перемовинах з прем’єр-міністром представники протестувальників вимагали скасування контролю перевізників на митниці, припинення зважування вантажівок та скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів.

«Представники уряду були приголомшені вимогами, які вони назвали абсурдними, а після трьох годин обговорень та погроз одного з лідерів протестувальників прем'єр-міністр Чолаку розлютився та покинув залу», – повідомило Digi24.

Серед інших вимог протестувальники озвучили також скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства, яке розробляє процедури виконання сільгоспробіт за європейськими зразками та здійснює моніторинг стану забезпеченості районних осередків необхідною технікою. Крім того, фермери хочуть, щоб уряд скасував регулярні перевірки технічного огляду для власників тракторів.

Враховуючи велику кількість претензій та вимог у протестувальників, а також тривалих суперечок із міністерствами сільського господарства, транспорту та фінансів Румунії, перемовини регулярно переносяться, а протести тривають.

Оновлено. О 21:55, після п’яти годин від початку блокади, українські прикордонники повідомили, що пункт пропуску «Сірет – Порубне» повністю розблоковано.

«Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску «Порубне-Сірет» на території Румунії припинено Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці грудня на КПП «Порубне – Сірет» після ремонту збільшили пропуск транспорту до 1000 авто за добу. Ремонт будівель та смуги проїзду на прикордонному пункті «Порубне – Сірет» тривав протягом 2023 року. Більшу частину робіт провели на КПП «Сірет», який знаходиться на території Румунії.