Приміщення для огляду транспортних засобів оновили відповідно до європейських стандартів

На Буковині завершили ремонти на контрольно-пропускному пункті з Румунією «Порубне – Сірет». Оновлення дасть змогу збільшити транспортний потік до 1000 автомобілів за добу. Також оновили приміщення для огляду транспортних засобів.

Ремонт будівель та смуги проїзду на прикордонному пункті «Порубне – Сірет» тривав протягом 2023 року. Більшу частину робіт провели на КПП «Сірет», який знаходиться на території Румунії.

«Оновили приміщення для огляду транспортних засобів відповідно до європейських стандартів, розширили пропускну здатність пункту пропуску, заплановане встановлення двох сканерів. Розраховуємо на те, що вже найближчим часом через "Порубне - Сірет" зможуть проходити до тисячі машин за добу», – повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк під час зустрічі з головою Сучавської повітової ради Румунії Георгом Флутором.

Оновлення на прикордонному пункті має покращити ситуацію із чергами на кордоні і стимулюватиме транскордонне співробітництво.

Додамо, що сьогодні, 18 грудня, польські перевізники вдруге заблокували україно-польський кордон. Вони розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Інформація про початок блокування надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.



