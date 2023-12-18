Пункт пропуску у Дорогуську пропрацював лише кілька днів

У понеділок, 18 грудня, після 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Інформація про початок блокування надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

Як інформує Державна прикордонна служба України, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Організаторка протесту Едита Озигала [Edyta Ozygała] окреслила нові правила, які запровадили перевізники на кордоні з Україною.

«Тепер пощади не буде. Досі ми часто йшли назустріч поліції, пропускаючи більше вантажівок, коли так звані буферні зони були забиті. Відтепер лише за домовленістю. Домовлено, що щогодини проходитимуть три вантажівки – одна з комерційним транспортом, друга з ADR (небезпечні, легкозаймисті матеріали, хімікати), третя з швидкопсувними вантажами (наприклад, продукти харчування з коротким терміном зберігання). Через 30 хвилин після цього буде пропускатися гуманітарна допомога, але в необмеженому обсязі», – повідомила Озигала. До протесту перевізників цього разу також приєднались польські фермери.

Українські прикордонники стверджують, що протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

«Зазначимо, що впродовж минулого тижня спостерігалося збільшення кількості вантажівок, які перетинали українсько-польський кордон через пункт пропуску «Ягодин». За минулу добу в цьому пункті пропуску оформили 1100 вантажних транспортних засобів. У черзі на ранок на перетин кордону в бік України очікувало 2300 ваговозів», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

На момент повторного перекриття дороги черга вантажівок у Дорогуську становила 46 км. Як інформує радіо RMF, черга закінчувалась поблизу села Хойно-Нове-Перші [Chojno Nowe Pierwsze].

У понеділок вранці польська поліція повідомила, що черга до іншого заблокованого переходу в Гребенному становила 26 км, у ній очікувало 500 вантажівок. Прогнозований чам очікування на перетин кордону становить 125 годин.

Пункт пропуску «Дорогуськ – Ягодин» був розблокований рішенням місцевої влади з 11 грудня. А вже 15 грудня перевізники оскаржили це рішення у суді, який дозволив їм відновити блокаду кордону.