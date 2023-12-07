В «Укрзалізниці» підтвердили, що транспортують вантажівки

У мережі 6 грудня з'явилося відео, як нібито з польського кордону в Україну доставляють вантажівки. Це спосіб для українських перевізників обійти блокаду кордону, яку організували поляки. Інформацію про правдивість відео підтвердив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами в четвер, 7 грудня. Видання Interfax-Україна зазначає, що наразі польські митники оглядають контрейлерний поїзд з 23 вантажівками.

«Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Грубешовом [залізничний пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Волинській області "Ізов – Грубешів"]. У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами», – сказав Валерій Ткачов.

Він зазначив, що Україна та Польща наразі узгоджують технічні питання транспортування вантажівок. Польська митниця має вимоги щодо габаритів транспорту та наявності пального в баках фур. Оператором вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу «Ліски».

«Незабаром ці питання намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку», – додав Валерій Ткачов.

Нагадаємо, що 6 грудня у мережі поширили відео, на якому видно залізничну платформу з тринадцятьма вантажівками. На кадрах можна розгледіти банер з рекламою українського виробника меблів. Це свідчить, що вантажівки вже на території України.

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники з нещодавно створеного «Комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту» розпочали блокаду вантажівок у трьох пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Дії «Комітету» активно підтримує антиукраїнська партія «Конфедерація». Мітингарі заявляють, що їхні компанії банкрутують через українських перевізників. Відтак вони вимагають повернення для українців процедури отримання дозволів на в'їзд до Євросоюзу й скасування транспортного безвізу. Протестувальники погрожують блокувати кордон і у 2024 році.