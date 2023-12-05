Пункт пропуску «Вишнє-Нємецке –Ужгород»

Вночі 4 грудня у Словаччині завершилася акція місцевих перевізників, які блокували пункт пропуску «Вишнє-Нємецке –Ужгород». Працівники митниці відновили оформлення вантажівок.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, незважаючи на завершення акції Спілки перевізників Словаччини, зранку 5 грудня в черзі на території Словаччини в бік України стоять 625 вантажівок.

«У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною», – інформують в ДПСУ.

У Закарпатській митниці зазначають, що з обох сторін пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» проводиться митно-прикордонний контроль.

Нагадаємо, словацькі перевізники розпочали блокаду пункту пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород» 4 грудня. Це вже третя акція членів спілки UNAS, які у такий спосіб висловлюють підтримку польським перевізникам, що страйкують з 6 листопада 2023 року.

Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях»