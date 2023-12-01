Пункт пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород»

1 грудня о 16:05 представники Спілки перевізників Словаччини почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород». Скільки триватиме акція, наразі невідомо.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, перевезення гуманітарної допомоги та іншої важливої допомоги, а також живих тварин, пального та охолоджених вантажів учасники акції не блокуватимуть.

«Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів», – інформують в ДПСУ.

Нагадаємо, 16 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував кордон з Україною зі словацького боку. Таким чином союз далекобійників висловлював підтримку польським перевізникам. Акція протесту тривала одну годину.

21 листопада словацькі перевізники вдруге заблокували пункт пропуску «Вишнє Нємецьке», але згодом КПП відновило роботу.

Польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях»