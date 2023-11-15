Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. Про це йдеться у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до міністерства транспорту Словаччини, пише «Укрінформ».

UNAS стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

«Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники», – наголошується в листі.

За даними словацьких ЗМІ, на східному кордоні Словаччини, зокрема на прикордонному переході «Вишнє Німецьке – Ужгород» уже спостерігається «значне накопичення вантажівок», які їдуть до України. Загалом на кордоні між Україною і Словачинною є шість чинних КПП.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій.

Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.