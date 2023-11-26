Польські страйкарі посилять блокування українсько-польського кордону

Польські перевізники заявили, що від понеділка, 27 листопада, блокуватимуть рух вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині» цілодобово. Хоча з 23 листопада там обмежували рух тільки у денний час: з 9:00 до 20:00 за польський часом. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «РБК-Україна».

Станом на ранок 26 листопада, за інформацією польських прикордонників, на цих на чотирьох пунктах пропуску: «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Гребене», «Медика - Шегині» в чергах на території Польщі перебувало приблизно 3,5 тисячі вантажівок.

За словами Андрія Демченка, польські страйкарі блокують рух саме у цих чотирьох пунктах пропуску, тому що там кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, водночас інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки тільки до 7,5 тонни.

«Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований», – сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, з 6 листопада 2023 року триває блокада кордону Польщі та України, яку організували польські далекобійники-страйкарі за підтримки ультраправої партії «Конфедерація». До слова, «Конфедерація» є антиєвропейською партією, яка часто виголошує антиукраїнські заяви, медійно бореться проти українських біженців, і водночас заявляє, що акція протесту на кордоні є суто економічною та не має політичного контексту. Раніше ZAXID.NET розповів, які сили стоять за діяльністю польської маргінальної політичної сили та розхитують польсько-українські відносини.

22 листопада «Конфедерація» заявила, що отримала дозвіл та страйк до 1 лютого 2024 року, а вже наступного дня заявила, що перекрила четвертий пункт пропуску на кордоні з Україною – «Медика-Шегині».

За час очікування у чергах на кордоні померло два українських водії. Остання смерть сталася 23 листопада, попередньо причиною смерті чоловіка є стрес та неналежні умови перебування – українські далекобійники змушені жити у салонах вантажівок.

У суботу, 25 листопада, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо блокади кордону з Україною польськими перевізниками. Володимир Зеленський пояснив такі дії польських далекобійників політичними кроками Польщі. За словами президента, на польському кордоні з’явився «новий виклик». Попри це, він заявив, що через певний час ситуація на кордоні з Україною налагодиться.