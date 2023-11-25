Наразі на кордоні з обидвох боків перебуває понад 11 тис. вантажівок

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо блокади кордону з Україною польськими перевізниками, яка триває з 6 листопада. Під час прес-конференції у Києві у суботу, 25 листопада, Володимир Зеленський пояснив такі дії польських далекобійників політичними кроками Польщі, передає «Європейська правда».

За словами Зеленського, на польському кордоні з’явився «новий виклик». Попри це, президент заявив, що через певний час ситуація на кордоні з Україною налагодиться.

«Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр, також віцепрем'єрка Стефанішина, також на рівні МЗС і Міністерства інфраструктури. Усе це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає», – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо станом на 25 листопада, за даними Державної митної служби України, на кордоні з обидвох боків стоять понад 11 тис. українських вантажівок. Найбільша черга на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де застрягли 2500 вантажівок.

Нагадаємо, з 6 листопада 2023 року триває блокада кордону Польщі та України, яку організували польські далекобійники-страйкарі за підтримки ультраправої партії «Конфедерація». До слова, «Конфедерація» є антиєвропейською партією, яка часто виголошує антиукраїнські заяви, медійно бореться проти українських біженців, і водночас заявляє, що акція протесту на кордоні є суто економічною та не має політичного контексту. Раніше ZAXID.NET розповів, які сили стоять за діяльністю польської маргінальної політичної сили та розхитують польсько-українські відносини.

22 листопада «Конфедерація» заявила, що отримала дозвіл та страйк до 1 лютого 2024 року, а вже наступного дня заявила, що перекрила четвертий пункт пропуску на кордоні з Україною – «Медика – Шегині».

За час очікування у чергах на кордоні померло два українських водії. Остання смерть сталася 23 листопада, попередньо причиною смерті чоловіка є стрес та неналежні умови перебування – українські далекобійники змушені жити у салонах вантажівок.