Через блокаду польськими перевізниками чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у вівторок, 5 грудня, в ефірі телемарафону.

«Безперечно, це потужний удар по нашій економіці та по нашому експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні», – сказав Гетманцев, якого цитує «Суспільне».

За його словами, на сьогодні також є недовиконання плану з митниці на 19%, хоча у жовтні було перевиконання.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики висловив переконання, що уряди країн, перевізники яких блокують кордон, не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною.

«Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного противника і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС», – заявив він.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.