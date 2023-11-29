Уряд Польщі заявив про домовленість із перевізниками щодо блокади кордону з Україною
Перевізники не припинятимуть протестів на чотирьох КПП, але й не поширюватимуть їх на ще два
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Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур у середу, 29 листопада, зустрівся з польськими перевізниками, які блокують чотири пункти перетину кордону з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це у середу, 29 листопада, повідомило польське Міністерство інфраструктури.
Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не будуть поширювати його на ще два – в Нижанковичах і Зосіні.
«Ми також готові розглянути можливість пом’якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в’їздом вантажівок до Польщі», – додав Ящур, поскаржившись на «значну» кількість порушень з боку України.
Своєю чергою Гаяхдур, як зазначалося раніше, оголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.
«У цих перевірках також братимуть участь співробітники національної податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи. Я вже говорив з міністром фінансів і міністром внутрішніх справ і адміністрації – вони задекларували свою повну співпрацю в цьому питанні», – заявив він.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а з 27 «Медика – Шегині»
У понеділок, 27 листопада, польські далекобійники та фермери розпочали цілодобову блокаду доступу до одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на кордоні з Україною – Медика – Шегині. Це вже четвертий заблокований КПП.
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