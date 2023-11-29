В «інтенсивних» перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, братимуть участь представники митної, прикордонної служб та поліції

Польща запровадить посилену перевірку українських перевізників на під’їзних шляхах до кордону. Про це у середу, 29 листопада, після зустрічі з польськими перевізниками заявив міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур, повідомляє TVP.

«Ми хочемо боротися з нечесною конкуренцією з боку закордонних компаній, які забирають ринок у чесних польських перевізників… Результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під’їзних дорогах до прикордонних пунктів, які блокуються», – заявив Гаядур.

За його словами, у цих «інтенсивних» перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, братимуть участь представники митної, прикордонної служб та поліції.

Він зазначив, що вже спілкувався з міністром фінансів Анджеєм Часовняком і міністром внутрішніх справ і адміністрації Павлом Тшецернакером.

Гаядур також повідомив, що він направив до Єврокомісії подання про створення комітету, який би проаналізував наслідки дії угоди між ЄС та Україною (про запровадження після повномасштабного вторгнення РФ в Україну так званого транспортного безвізу - ред.).

За словами міністра, країни ЄС повинні проаналізувати наслідки цієї угоди, оскільки «відсутність обов’язку для підприємців з України мати дозволи на здійснення двосторонніх і транзитних перевезень спричиняє неконтрольовані та зростаючі збитки польських автоперевізників, нерівну конкуренцію та ризик ліквідації польських транспортних компаній».

Присутній на конференції Вальдемар Ящур, голова комітету із захисту перевізників і роботодавців транспорту, зазначив, що «зустріч була дуже потрібною і конструктивною».

Як інформував ZAXID.NET, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року. У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.