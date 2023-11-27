Уряд Польщі вперше відреагував на блокаду кордону з Україною
Мінінфраструктури Польщі пропонує Україні виконати частину вимог протестувальників
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Міністерство інфраструктури Польщі в понеділок, 27 листопада, повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку три тижні організовують польські перевізники. Про це йдеться в повідомленні міністерства, яке цитує «Європейська правда».
Польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віце-прем’єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних переходах Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.
«Це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон», – пояснив Адамчик, додавши, що, на думку протестувальників, ця система «дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників».
Також очільник мінінфраструктури Польщі звернувся до комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною («транспортний безвіз») на ринок автомобільних перевезень ЄС. До слова, це перша реакція полського уряду на блокаду кордону з Україною. Вона пролунала на фоні схвалення оновленого складу польського уряду.
Нагадаємо, польські протести на кордоні з Україною тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед іншого, польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи «Шлях».
Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року. У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.
Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.
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