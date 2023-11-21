Кого українські перевізники звинувачують у блокуванні кордону
Новини Львова від ZAXID.NET за 21 листопада
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У вівторок, 21 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Стоп блокаді на кордонах. Громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України» провела попереджувальну акцію біля міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова».
- Дозвіл на виїзд. На Львівщині менше половини заявників системи «Шлях» цьогоріч отримали погодження на перетин кордону.
- Покажіть ваші документи. ТЦК на Львівщині відтепер мають право перевіряти документи в чоловіків. Для цього обласна військова адміністрація видала відповідний указ.
- Ангели пам'яті: у Львові школярі вшанували Героїв Небесної Сотні.
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