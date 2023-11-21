У вівторок, 21 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Стоп блокаді на кордонах. Громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України» провела попереджувальну акцію біля міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова».

Дозвіл на виїзд. На Львівщині менше половини заявників системи «Шлях» цьогоріч отримали погодження на перетин кордону.

Покажіть ваші документи. ТЦК на Львівщині відтепер мають право перевіряти документи в чоловіків. Для цього обласна військова адміністрація видала відповідний указ.

Ангели пам'яті: у Львові школярі вшанували Героїв Небесної Сотні.

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