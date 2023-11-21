Переправника затримали під час отримання частини грошей – 2,3 тис. доларів

У Трускавці правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який за шість тисяч доларів пообіцяв переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка. Його затримали під час отримання частини грошей – 2,3 тис. доларів.

Як повідомило управління СБУ Львівщини та поліція 21 листопада, 25-річний мешканець Трускавця за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом псевдоволонтерів. Також 25-річний організатор схеми, запевнив, що організує його виїзд за кордон. Вартість такої «послуги» становила шість тисяч доларів.

16 листопада 25-річного чоловіка затримали у Трускавці під час отримання частини грошей у сумі 2,3 тис. доларів від клієнта.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.