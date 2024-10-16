Переправника затримали під час отримання частини грошей – 2,3 тис. доларів

Трускавецький міський суд Львівщини виніс вирок військовослужбовцю Віталію Г. за організацію незаконного перетину кордону ухилянтом. Обвинувачений свою провину не визнав, але суд призначив йому сім років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, правоохоронці обвинуватили військового Віталія Г. у організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаного чоловік. Йдеться про виготовлення «білого квитка», документу про проходження ВЛК з визнанням непридатним до служби, що дає право чоловіку виїздити за кордон. Віталія Г. затримали 16 листопада 2023 року після отримання 2300 доларів хабаря. Чоловік співпрацював з правоохоронцями і частина хабаря (2000 доларів) була імітаційною.

У суді обвинувачений свою провину не визнав, заявивши, що торік мобілізувався на військову службу. Чоловік, який передавав йому 2300 доларів, був його знайомим. Військовий стверджує, що цей чоловік заборгував його знайомому гроші, і вони вигадали історію з можливість виїхати за кордон, щоб повернути таким чином борг. Віталій Г. стверджує, що під час зустрічі із військовозобов’язаним він справді казав про можливість пройти ВЛК та мати змогу виїхати за кордон. Чоловік надіслав Віталію Г. 1300 грн та свої документи, а згодом під час зустрічі передав 2300 доларів із 6000 доларів, про які вони домовлялись.

Обвинувачений стверджує, що не мав впливу на ВЛК, а ця історія є вигаданою, щоб чоловік повернув гроші, які заборгував знайомому. Однак, після передачі 2300 доларів та затримання правоохоронцями, Віталій Г. втратив контакт із цим знайомим.

Справу розглянула суддя Тетяна Василюк, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона визнала Віталія Г. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – сім років тюрми з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити.