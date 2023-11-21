Тарас Грень та Іван Баран на брифінгу 21 листопада

З початку 2023 року до Львівської обласної військової адміністрації надійшло 5,5 тис. звернень від юридичних осіб та приблизно 48 тис. звернень від фізичних осіб щодо внесення в систему «Шлях». Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень на брифінгу 21 листопада розповів, що середній показник виданих дозволів для перетину кордону через «Шлях» становить 45%.

За словами Тараса Греня, є дві головні причини відмови для решти 55% звернень:

коли організація звертається за визнанням гуманітарної допомоги, а це не є повноваження комісії «Шляху»;

недостатнє обґрунтування мети поїздки.

«Якщо візьмемо нашу інформацію, яку ми звіряли з прикордонниками, щодо осіб, які невчасно повернулися чи перевищили термін, то це 3,4%. Це 1643 особи за 2023 рік. Щодо системи "Шлях", то в зону відповідальності ОВА входить внесення відповідних осіб в систему "Шлях". Все інше – питання ДПСУ», – сказав Тарас Грень.

Керівник відділу організації прикордонного контролю сьомого прикордонного загону Іван Баран розповів, що впродовж жовтня через систему «Шлях» з прикордонних пунктів на Львівщині виїхали приблизно 30 тис. людей. Відмову на кордоні отримали 700 осіб, які не змогли підтвердити мету виїзду.

«У листопаді виїхали 21 тис. осіб. Не пропустили 400 осіб. Основне навантаження припало на "Шегині", "Рава-Руську", "Краківець". За останні місяці ситуація стабільна: та кількість, яка виїжджає, та й повертається», – додав Іван Баран.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі видання NGL.media у червні 2023 року повідомили, що Львівська ОВА дозволила виїзд за кордон через систему «Шлях» низці сумнівних волонтерських організацій, які не займалися волонтерством. NGL.media ідентифікували 2248 чоловіків, які отримали дозвіл на перетин кордону від ЛОВА через систему «Шлях» і не повернулися. Крім цього, журналісти знайшли 372 благодійні та громадські організації, які найчастіше подали клопотання до ЛОВА, щоб отримати дозвіл на виїзд військовозобов'язаних через «Шлях». Представники Львівської ОВА досі не коментували цю інформацію та ігнорують інформаційні запити журналістів.