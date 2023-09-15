Наталя Муха позує на спільних фото з Максимом і Степаном Козицькими.

Голова миколаївського осередку «Просвіти» 34-річна Наталія Муха, яка причетна до виїзду майже 200 чоловіків призовного віку за кордон, виявилась близькою родичкою голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це 15 вересня повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Спершу інформація про те, що Наталія Муха є родичкою Максима Козицького, з’явилась на анонімних місцевих Telegram-каналах. Журналісти з’ясували, що вона дружиною рідного брата Ольги Козицької (у дівоцтві Мухи) – дружини брата голови ЛОВА Степана Козицького. Цей зв’язок вдалось підтвердити через дані декларацій, реєстр нерухомості, спільні адреси проживання.

Судячи з соцмереж Наталії Мухи і Ольги Козицької, вони є близькими подругами. Наталя Муха також є на спільних фото з Максимом і Степаном Козицькими.

Нагадаємо, що напередодні журналісти опублікували перелік організацій, які допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Серед них була і 34-річна Наталія Муха, яка керує миколаївським народним театром «Хліб». За зверненнями від районного осередку «Просвіти» і ГО «Театр Хліб» до Львівської ОВА за дозволами на виїзд виїхали і не повернулись майже 200 чоловіків призовного віку. Сама Наталія Муха відмовилась прокоментувати журналістам цей факт.