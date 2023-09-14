Журналісти-розслідувачі видання NGL.media з’ясували імена та прізвища 2248 чоловіків, які виїхали з України за дозволами від Львівської ОВА через систему «Шлях» і не повернулися, а також організації, які їм допомагали.

Як ідеться у розслідуванні, виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон через систему «Шлях» на чорному ринку коштує 3000-5000 доларів з особи. Журналісти виявили 372 благодійні та громадські організації, які подали найбільше клопотань у ЛОВА на виїзд чоловіків призовного віку за кордон.

Найбільше дозволів через систему «Шлях» отримали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у Миколаєві Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства «Просвіта» і ГО «Театр Хліб». Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

«Листи до ЛОВА від імені миколаївського осередку "Просвіти" писала голова організації 34-річна Наталія Муха, яка також керує миколаївським народним театром "Хліб". А від ГО "Театр Хліб" писав її керівник 22-річний Роман Збудовський, учасник театру "Хліб"», – ідеться у розслідуванні.

Серед інших організацій, які допомагали чоловікам виїжджати за кордон, – «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір» та «Відродження нашої України», від яких, за підрахунками журналістів, виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків. Раніше керівник «Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір» Микола Стародуб розповідав, що підписав документи з переліком чоловіків, бо «думав, то "волонтерку" треба привезти». А керівник «Відродження нашої України» Анатолій Донець дозволив використати свою організацію в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон. Відомо, що діяльність обох організацій зараз досліджують у межах кримінального провадження.

Через «Благодійний фонд Степана Бандери» виїхали і не повернулись майже 40 чоловіків. На зверненнях до ЛОВА від цього БФ вказували номер телефону Анатолія Донця. Сам він стверджує, що вперше чує про організацію і ніяких звернень від неї не надсилав.

Через групу волонтерських організацій «Чистий Київ», «Байрактар.», «Наші добрі справи», «Українська гільдія активістів», «Небайдужі громадяни», «Український джавелін», «Громадська екологічна ініціатива» та «Українські котики», які вже фігурували у розслідуваннях про систему «Шлях», виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку. Через невідомі раніше львівські фонди «Легіон Січових Стрільців» та «Промінь нашої надії» – майже 150 людей.

Є в переліку і досить відомі організації – наприклад, «Фонд допомоги «Рух у майбутнє», пов’язаний з відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. Журналісти з’ясували прізвища 23 чоловіків, які виїхали від цієї організації і не повернулися.

«Через наш фонд ми їх не подавали. Ми проаналізували всі клопотання. [Впізнали] тільки 7 осіб, які є в списку», – розповів підписант фонду Олександр Шпур, додавши, що один із чоловіків з нашого списку виїхав з паспортом Великобританії, а решта повернулись.

Керівники низки організацій звернулись у поліцію, адже виявили серед звернень нібито від своїх ГО перелік прізвищ, яких вони не подавали. А деякі – перестали відповідати на дзвінки та запити після того, як журналісти надіслали їм списки чоловіків, які виїхали нібито від їхніх організацій.

Додамо, що військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку. Офіційного «чорного списку» недобросовісних фондів та громадських організацій також немає.

Наразі для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі за кордон, немає ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності.