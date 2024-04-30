41-річний Олександр Єгоров досі очолював ЛКП «Львівсвітло»

Комунальне підприємство Львівської міськради «Зелене місто» очолив 41-річний Олександр Єгоров, який досі працював на посаді керівника ЛКП «Львівсвітло».

«Представили сьогодні колективу “Зеленого міста” нового керівника. Ним став Олександр Єгоров, який раніше очолював ЛКП “Львівсвітло”», – повідомив вранці 30 квітня перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У Тараса Калужного, який очолював «ЛКП «Зелене місто» останні три роки, завершився контракт. За словами Андрія Москаленка, Тарас Калужний продовжить працювати в сфері поводження з твердими побутовими відходами, більше подробиць про це буде оприлюднено згодом.

Найважливішими проектами комунального підприємства «Зелене місто» є будівництво механіко-біологічного комплексу з переробки ТПВ та рекультивація Грибовицького сміттєзвалища.