У понеділок, 29 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про жахливе вбивство українських військових у Німеччині та інші загрози з боку Росії.

***

Учора усіх приголомшили новини з Німеччини, де росіянин ножем убив двох українських військових, які перебували за кордоном на реабілітації після поранень. Вбивство сталося в суботу 27 квітня у баварському містечку Мурнау-ам-Штаффельзеє. 57-річний росіянин кинувся з ножем на двох українців просто на парковці торгового центру. Обоє наших військових були важко поранені під час бойових дій, тож не могли повноцінно захищатися проти російського нападу вже на німецькій землі.

Відомі імена загиблих українців: Володимир Козін і Вʼячеслав Безуглий. Їм було 36 і 23 роки, зовсім молоді чоловіки. Один із загиблих був військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, повідомило Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Минулого року чоловік отримав поранення в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

Під час реабілітації обоє військових проживали у місті Гарміш-Партенкірхен, відомому у Баварії гірськолижному курорті. Тепер на місці їхньої загибелі виник стихійний меморіал. Місцеві мешканці несуть квіти і свічки, щоби вшанувати памʼять вбитих військових і висловити жаль з приводу трагедії.

Вбивцю вже затримала поліція. Відомо, що він має громадянство Росії. Його також вважали так званим «Z-патріотом», тобто відкритим прихильником російської агресії. Він носив відповідну символіку і не приховував своєї позиції. Тепер слідчі зʼясовують, чи перетиналися до нападу загиблі військові з росіянином, а також інші обставини злочину.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив нашим дипломатам тримати справу на особливому контролі, щоб вбивця отримав справедливе і суворе покарання. Напад коментують і німецькі політики. Голова парламентської групи «Вільні виборці» Флоріан Штрайбл заявив: «Якщо виявиться, що підґрунтям конфлікту стала агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це було б катастрофою для регіону». Очевидно, що катастрофою для всієї Німеччини, яку поки воліють не помічати, стає перебування на території країни багатьох тисяч росіян, які підтримують Путіна і війну проти України. Вони вільно ходять маршами по німецьких містах розмахуючи червоними прапорами, триколорами та символікою мілітарної агресії. Скоро такі марші можуть відбутися знову, адже наближається 9 травня.

Російськомовна діаспора Німеччини – одна з найбільших у західних країнах. Згідно з офіційною статистикою, у Німеччині проживає 1 мільйон 300 тисяч осіб з російським корінням. Це третя за чисельністю група мігрантів після вихідців із Туреччини і Польщі. За даними останнього перепису населення, понад півтора мільйона жителів Німеччини вдома розмовляють російською, а майже чверть мільйона зберігають російське громадянство. Не всі вони підтримують Путіна і війну, але таких дуже багато. І Німеччина з цим майже нічого не робить. Зрештою, як і решта країн Європейського Союзу, яким просто необхідно переглянути державну політику щодо перебування і проживання росіян. Інакше подібних трагічних інцидентів із нападами і вбивствами ставатиме більше.

Небезпека конфліктів між прихильниками країни-агресора і нормальними українцями наростає і всередині нашого суспільства. Наразі ми дізнаємося про поодинокі такі інциденти, які призводять до тяжких наслідків. У Львові судили військового, який до смерті побив свого знайомого. Той був прихильником Росії. Сутичка сталася ще у січні цього року в дуже передбачуваних обставинах: чоловіки разом вживали алкоголь. Один з них воював проти росіян, а інший почав висловлювати свою прихильність до Росії. Все закінчилося вибухом емоцій і нападом, який призвів до летальних наслідків. У суді військовий визнав свою провину. Його засудили до семи років увʼязнення.

Оці декілька епізодів насправді є частиною більшої картини нової реальності, в якій більше немає місця для підступної ворожої пропаганди про стосунки братніх народів. Росіянин для абсолютної більшості українців означає ворог без жодних умовностей. Усвідомлення цього поки що занадто повільно приходить в інших країнах Європи, але це усвідомлення має відбутися задля безпеки і перемоги вільного світу.