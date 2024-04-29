Галицький районний суд Львова виніс вирок солдату Віктору Я. зі Львова, який до смерті побив свого знайомого. За словами обвинуваченого, чоловік висловлював прихильність Росії і через це виник конфлікт. Суд призначив Віктору Я. сім років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, львів’янин Віктор Я. є військовослужбовцем однієї з військових частин, має звання солдата. У ніч на 6 січня 2024 року Віктор Я. розпивав спиртне зі своїй знайомим, між ними виник раптовий конфлікт, під час якого військовий побив свого знайомого – він завдав близько 20 ударів кулаками та палкою. Від отриманих травм чоловік помер. У вирок прихована адреса житлового будинку, де трапився цей випадок.

Щодо Віктора Я. порушили кримінальну справу через нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. У суді він визнав свою провину та розповів, що до смерті побив чоловіка через злість, бо він висловлював прихильність Росії. Згідно висновком судово-психіатричного експерта, Віктор Я. будь-яких ознак психічних розладів не виявляє, може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше судимим, та призначила йому покарання – сім років тюрми за вчинене кримінальне правопорушення. Вирок ще можна оскаржити, до набрання чинності Віктор Я. буде під вартою.